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Fernando Muslera’dan gol yememe rekoru

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 17. kez kalesini gole kapadı ve sarı-kırmızılılarda kendisine ait bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.

Fernando Muslera’dan gol yememe rekoru

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti ve bu sezon 18. kez kalesini gole kapadı.

Karşılaşmada yaptığı başarılı kurtarışlar yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci , Süper Lig’de 17. kez kalesinde gol görmezken, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16’sında kalesini gole kapatmıştı.

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