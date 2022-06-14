Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi.



İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:



Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)



Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)



Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)



F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)



Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)



Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur



Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)



HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)



Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)



The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)



Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)



Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)



Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)



Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)



Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)