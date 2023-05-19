Şampiyonlar ligi finali (Manchester City-İnter maçı) ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi final tarihi, tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İnter'in ezeli rakibi Milan'ı elemesi ve Manchester City'nin de İspanyol devi Real Madrid'i kupada saf dışı bırakmasının ardından Şampiyonlar Ligi final etabı belirlendi. Peki,



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.



Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:



Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro