NTV.COM.TR’ye geri dön

Şampiyonlar ligi finali (Manchester City-İnter maçı) ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, finale yükselen ekiplerin belli olmasının ardından sorgulanmaya başladı. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City ve İnter arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar ligi finali ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar ligi finali (Manchester City-İnter maçı) ne zaman oynanacak?

final tarihi, tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. 'in ezeli rakibi Milan'ı elemesi ve 'nin de İspanyol devi Real Madrid'i kupada saf dışı bırakmasının ardından Şampiyonlar Ligi final etabı belirlendi. Peki,

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.

Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Şampiyonlar ligi finali (Manchester City-İnter maçı) ne zaman oynanacak? - 1

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 2: 490 Euro
Kategori 1: 690 Euro

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...