Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların netleşmeye başlaması ile futbolseverler de heyecan dolu bir rekabete sahne olacak turda, yarışacak takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimine odaklandı. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekim tarihi...



HANGİ TAKIMLAR SON 16 TURUNU GARANTİLEDİ?



Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar şunlar oldu;



Bayern Münih-Arsenal-Real Madrid-Manchester City-PSV-Leipzig-Real Sociedad-Inter-Atletico Madrid-Lazio-Barcelona



ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından 18 Aralık Cuma günü Kura Çekimi yapılacak.



SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunun ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.



Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

