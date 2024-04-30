Şampiyonlar Ligi yarı finali | Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i ağırladı.



Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.



İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.



Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

