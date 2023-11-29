Şampiyonlar Ligi'nde 5’inci hafta başladı

F Grubu’nda yer alan Milan, sahasında Borussia Dortmund’a 3-1 mağlup olurken, grubun diğer karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Newcastle United ile uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.



DORTMUND 3 PUANI 3 GOLLE ALDI



UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında F Grubu’nda bulunan İtalya Serie A ekibi Milan, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’u ağırladı. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1’lik skorla kazandı. Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında Milan’da Olivier Giroud penaltıdan yararlanamazken, 4 dakika sonra Borussia Dortmund, Marco Reus ile 10’uncu dakikada penaltıdan gol buldu: 0-1.

Ev sahibi ekip etkili ataklarını sürdürürken ilk yarının bitimine 8 dakika kala Samuel Chukwueze 37’nci dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-1’e getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar ile geçerken Alman ekibi 59’uncu dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile karşılaşmada tekrar öne geçti: 1-2. Konuk ekip üst üste pozisyonlardan sonra 69’uncu dakikada Karim Adeyemi ile farkı 2’ye çıkardı. 1-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.