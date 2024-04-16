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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Yarı final için büyük mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçları için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta çeyrek final ilk maçlarını oynayan Avrupa'nın en büyük kulüpleri, bu hafta yarı final için sahaya çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Yarı final için büyük mücadele

'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün:

(Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

(İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

Yarın:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

(İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

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