Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Yarı final için büyük mücadele

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA



TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



Bugün:



Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)



Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)



Yarın:



Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)



Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

