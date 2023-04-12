Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Manchester City ve Inter avantajı kaptı

Farkın açılmasının ardından savunmasında daha fazla açık veren Bayern Münih'in kalesinde üçüncü golü görmesi, uzun sürmedi. Sağ kanattan yapılan ortaya ceza saha içinde iyi yükselen Manchester Cityli John Stones, topu uygun durumdaki Erling Haaland'a indirdi. Meşin yuvarlağa yere değmeden vuran Norveçli santrfor, 76. dakikada takımını 3-0 öne geçirdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, rakibini 3-0'la geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.



Mücadeleyi birer gol ve asistle tamamlayan Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 45'inci kez rakip ağları sarstı ve Premier Lig'de bir sezonda bu rakama ulaşan ilk oyuncu oldu. 22 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 11. golüne imza attı.



INTER DEPLASMANDA KAZANDI



Diğer karşılaşmada ise Portekiz ekibi Benfica, İtalya temsilcisi Inter'i başkent Lizbon'daki Işık Stadı'nda konuk etti.



İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Inter, 51. dakikada Nicolo Barella ve 82. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.



Bu karşılaşmaların rövanşları, 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.