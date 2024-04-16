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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

UEFA 'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün:

Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

Yarın:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

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