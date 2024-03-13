Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 2 çeyrek finalist daha belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.



İspanya temsilcisi Barcelona, 1-1 berabere biten ilk karşılaşmanın rövanşında İtalya'nın Napoli takımını ağırladı.



Lluis Companys Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Fermin Lopez ve 17. dakikada Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.



Napoli, 30. dakikada Amir Rrahmani ile farkı 1'e indirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.



Barcelona, 83. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve turnuvada 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale çıktı.



ARSENAL PENALTILARLA TURLADI



İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.



Emirates Stadı'ndaki müsabakada Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda gol sesinin çıkmadığı maç, toplam skordaki 1-1'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gitti.



Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra ilk kez son 8 takım arasına kaldı.



Devler Ligi'nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti almıştı.