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Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Chelsea çeyrek finale adını yazdırdı. Gecenin diğer maçında 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Club Brugge'ü 5-1 yenen Benfica çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu

UEFA 'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar, ile oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.

Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi 'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu - 1

İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.

BENFICA FARKLI KAZANARAK TUR ATLADI

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki çeyrek finalist belli oldu - 2

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.

İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.

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