Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı.



Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 2-1 yenildiği Atletico Madrid'i kendi evinde 4-2 devirerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Alman temsilcisinin gollerini 34'te Brandt, 39'da Maatsen, 71'de Füllkrug ve 74'te Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini ise 49'da Hummels (kendi kalesine) ve 64'te Correa attı.