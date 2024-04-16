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Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Gecenin diğer mücadelesinde ise PSG, Barcelona'yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA 'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Alman ekibi , ilk maçta 2-1 yenildiği Atletico Madrid'i kendi evinde 4-2 devirerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Alman temsilcisinin gollerini 34'te Brandt, 39'da Maatsen, 71'de Füllkrug ve 74'te Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini ise 49'da Hummels (kendi kalesine) ve 64'te Correa attı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu - 1

Gecenin diğer mücadelesinde , ilk maçta 3-2 mağlup olduğu 'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçerek yarı finale kaldı.

Barcelona'nın golünü 12'de Raphinha attı. PSG'nin gollerini ise 40'ta Dembele, 54'te Vitinha, 61 ve 89'da Mbappe kaydetti.

Yarı finalde Borussia Dortmund ile PSG kozlarını paylaşacak. Yarı final mücadeleleri 30 Nisan'da başlayacak.

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