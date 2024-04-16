Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı.
Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 2-1 yenildiği Atletico Madrid'i kendi evinde 4-2 devirerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Alman temsilcisinin gollerini 34'te Brandt, 39'da Maatsen, 71'de Füllkrug ve 74'te Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini ise 49'da Hummels (kendi kalesine) ve 64'te Correa attı.
Gecenin diğer mücadelesinde PSG, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Barcelona'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçerek yarı finale kaldı.
Barcelona'nın golünü 12'de Raphinha attı. PSG'nin gollerini ise 40'ta Dembele, 54'te Vitinha, 61 ve 89'da Mbappe kaydetti.
Yarı finalde Borussia Dortmund ile PSG kozlarını paylaşacak. Yarı final mücadeleleri 30 Nisan'da başlayacak.
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