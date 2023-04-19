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Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalist belli oldu. Real Madrid ve Milan adlarını son dört takım arasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA 'nde İspanya'nın ve İtalya'nın takımları yarı finale çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı ilk maçı 2-0 galip tamamlayan Real Madrid, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp, yarı finale kaldı.

İki İtalyan takımın eşleşmesinde ise ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısında rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu - 2

Olivier Giroud, maçın ilk golünü 43. dakikada kaydetti. Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu - 3

Milan'da Giroud, 22. dakikada, Napoli de ise Khvicha Kvaratskhelia, 82. dakikada penaltı atışlarından yararlanamadı.

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