NTV.COM.TR’ye geri dön

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Devler Ligi'nde çeyrek final mücadelelerinin ardından ilk yarı finalistler belli oldu. Turnuvada PSG ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşirken, bu akşam oynananacak karşılaşmaların ardından son yarı finalistler de belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA çeyrek finali ikinci tur maçları tamamlandı ve ilk yarı finalistler belli oldu.

Atletico Madrid, Borussia Dortmund ile 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Alman ekibi adını yarı finale yazdırdı.

Bir diğer mücadelede ise Paris Saint Germain, Barcelona'ya 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain arasında oldu.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Borussia Dortmund arasında oynanacak yarı final mücadelesinin ilk maçı 30 Nisan'da gerçekleşecek. Rövanş ise 7 Mayıs günü oynanacak ve kazanan takım finale adını yazdıracak.

Bu akşam TSİ 22.00'da oynanacak Manchester City - Real Madrid, Bayern Münih-Arsenal mücadelelerinin ardından turnuvada son yarı finalistler de belli olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;