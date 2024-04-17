Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ikinci tur maçları tamamlandı ve ilk yarı finalistler belli oldu.

Atletico Madrid, Borussia Dortmund ile 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Alman ekibi adını yarı finale yazdırdı.

Bir diğer mücadelede ise Paris Saint Germain, Barcelona'ya 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain arasında oldu.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Borussia Dortmund arasında oynanacak yarı final mücadelesinin ilk maçı 30 Nisan'da gerçekleşecek. Rövanş ise 7 Mayıs günü oynanacak ve kazanan takım finale adını yazdıracak.

Bu akşam TSİ 22.00'da oynanacak Manchester City - Real Madrid, Bayern Münih-Arsenal mücadelelerinin ardından turnuvada son yarı finalistler de belli olacak.