Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ikinci tur maçları tamamlandı ve ilk yarı finalistler belli oldu.
Atletico Madrid, Borussia Dortmund ile 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Alman ekibi adını yarı finale yazdırdı.
Bir diğer mücadelede ise Paris Saint Germain, Barcelona'ya 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain arasında oldu.
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSG - Borussia Dortmund arasında oynanacak yarı final mücadelesinin ilk maçı 30 Nisan'da gerçekleşecek. Rövanş ise 7 Mayıs günü oynanacak ve kazanan takım finale adını yazdıracak.
Bu akşam TSİ 22.00'da oynanacak Manchester City - Real Madrid, Bayern Münih-Arsenal mücadelelerinin ardından turnuvada son yarı finalistler de belli olacak.
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