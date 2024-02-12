Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Devler Ligi son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:
13 Şubat Salı;
Leipzig - Real Madrid | EXXEN
Kopenhag - Manchester City | EXXEN, TV 8,5
14 Şubat Çarşamba:
Lazio - Bayern Münih | EXXEN, TV 8,5
Paris Saint-Germain - Real Sociedad | EXXEN
20 Şubat Salı:
Inter - Atletico Madrid | EXXEN
PSV - Borussia Dortmund | EXXEN
21 Şubat Çarşamba:
Porto - Arsenal | EXXEN
Napoli - Barcelona | EXXEN
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