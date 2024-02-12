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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Peki Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Devler Ligi son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

13 Şubat Salı;

Leipzig - Real Madrid | EXXEN

Kopenhag - Manchester City | EXXEN, TV 8,5

14 Şubat Çarşamba:

Lazio - Bayern Münih  | EXXEN, TV 8,5

Paris Saint-Germain - Real Sociedad | EXXEN

20 Şubat Salı:

Inter - Atletico Madrid | EXXEN

PSV - Borussia Dortmund | EXXEN

21 Şubat Çarşamba:

Porto - Arsenal | EXXEN

Napoli - Barcelona | EXXEN

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