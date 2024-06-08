Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den geldi

Galatasaray'da Tete'nin Kopenhag karşısında 88. dakikada kaydettiği gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele etmişti.
İşte Tete'nin Kopenhag ağlarına gönderdiği gol;
TETE MUHTEŞEM VURUYOR, GALATASARAY GERİ DÖNÜYOR 🔥🔥 pic.twitter.com/h0yuXsYKtG— EXXENSPOR (@exxensport) September 20, 2023
Galatasaray'ın paylaşımı;
⚽️ Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Tetê'den! 🔥@ChampionsLeague ⭐️ pic.twitter.com/rBI7d6pJe4— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 8, 2024
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