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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den geldi

Galatasaray'ın futbolcusu Tete'nin Kopenhag ağlarına gönderdiği gol, Devler Ligi'nde sezonun golü seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den geldi

'da Tete'nin Kopenhag karşısında 88. dakikada kaydettiği gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele etmişti.

İşte Tete'nin Kopenhag ağlarına gönderdiği gol;

'ın paylaşımı;

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