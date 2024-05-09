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Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak

Devler Ligi finalinde Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Real Madrid'de Arda Güler karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde kalkacak.

Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde , 1-0'ın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Turnuvanın yarı finalinin bir diğer ayağında ise , 2-2'nin rövanşında sahasında Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Devler Ligi'nin finalinde ise A Milli Takım forması giyen Salih Özcan ile karşı karşıya geliyor.

1 Haziran'da oynanacak kupayı kim kazanırsa kazansın ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde havaya yükselecek.

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Turnuvada daha önce Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan, Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupayı kazanamamıştı.

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