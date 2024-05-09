Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund, 1-0'ın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Turnuvanın yarı finalinin bir diğer ayağında ise Real Madrid, 2-2'nin rövanşında sahasında Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Devler Ligi'nin finalinde ise A Milli Takım forması giyen Salih Özcan ile Arda Güler karşı karşıya geliyor.

1 Haziran'da oynanacak kupayı kim kazanırsa kazansın ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde havaya yükselecek.

A MİLLİ TAKIM'DA FORMA GİYMİŞ 5 İSİM FİNAL OYNAYIP KAYBETTİ

Turnuvada daha önce Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan, Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupayı kazanamamıştı.