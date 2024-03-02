Samsunspor, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor

Karadeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada sadece 7 puan toplayabildi. Dış saha performansıyla taraftarını üzen Samsunspor, bu anlamda ligin en az puan toplayan İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ten sonra 3’üncü sırada yer alıyor.



Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda yaptığı maçlarda Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Pendikspor, Alanyaspor ve Trabzonspor’a karşı kaybetti. Sivasspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan Samsunspor, tek galibiyetini ise ligin 14’üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 3-2’lik sonuçla aldı. Bu maçlarda kalesinde 23 gol gören Samsunspor, rakip fileleri 12 kez havalandırdı.



Son haftalarda aldığı puan ve puanlarla çıkışını da sürdürmek isteyen Samsunspor, yarın saat 13.30’da İstanbul’da Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mehmet Kısalı ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.



SAMSUNSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ



Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karadeniz temsilcisinin Başakşehir maçına şu 11’i ile çıkması bekleniyor:



"Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Raman ve Mouandilmadji."