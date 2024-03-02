Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.



Samsun ekibi, ligde geride kalan 27 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alarak topladığı 33 puanla haftaya 11. sırada girdi.



Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.



Karadeniz temsilcisinde sakatlığı devam eden Emre Kılınç, RAMS Başakşehir maç kadrosunda yer almıyor.



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