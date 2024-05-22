Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol'un ayrılığını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

"BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTEMEDİ"



Karadeniz ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen Sayın Markus Gisdol, kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Konuyla ilgili detaylı açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı ifade edildi.



MARKUS GISDOL'UN SÜPER LİG KARNESİ

Geçen yıl Samsunspor'un başına geçen Markus Gisdol, Karadeniz ekibini 32 maça çıkardı.

Gisdol'un yönetiminde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde eden Samsunspor, Süper Lig'de 43 puanla 12. sırada yer alıyor.

