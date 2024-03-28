NTV.COM.TR’ye geri dön

Sandro Tonali, 50 kez bahis oynamakla suçlandı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı. Tonali'nin suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi bulunuyor.

Sandro Tonali, 50 kez bahis oynamakla suçlandı

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sandro Tonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı." denildi.

Açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde ​futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." suçlamasında bulunuldu.

23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.

İtalyan , sezon başında yaklaşık 65 milyon euro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;