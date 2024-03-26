Şanlıurfasporlu futbolcular antrenmana çıkmadı

Şanlıurfaspor’da maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle futbolcuların antrenmana çıkmama protestoları devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız bugün de alacaklarını alamadıklarını gerekçe göstererek sabah ve akşam yapılması gereken antrenmanlara çıkmamıştır. Ayrıca yönetim kurulumuz ödeme konusunda herhangi bir sonuca ulaşamamış ve kendilerine şehrin büyükleri tarafından verilen sözler tutulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.