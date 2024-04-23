Sebastian Szymanski için İngiliz ekip devrede

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski, İngiliz ekiplerin radarına girdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Tottenham'ın Polonyalı futbolcu için 20 milyon euroluk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı öne sürüldü.

Szymanski son olarak 10 Ocak 2024'te oynanan Konyaspor mücadelesinde rakip fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki futbolcu Sivasspor mücadelesini de boş geçerek suskunluğunu sürdürdü.



Sebastian Szymanski Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atıp, 17 asistlik performans sergiledi.