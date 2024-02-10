Semih Ege, Icardi ile seremoniye çıktı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.



Enkazdan çıkarıldıktan sonra Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu.



Galatasaray Kulübü'nün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

155 SAAT SONRA ÇIKMIŞTI



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Semih Ege İnce, 155 saat sonra kurtarılmıştı.

