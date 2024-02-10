NTV.COM.TR’ye geri dön

Semih Ege, Icardi ile seremoniye çıktı

6 Şubat depreminde enkazdan çıkarılan Semih Ege, Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile seremoniye çıktı.

Semih Ege, Icardi ile seremoniye çıktı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu.

Galatasaray Kulübü'nün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

155 SAAT SONRA ÇIKMIŞTI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Semih Ege İnce, 155 saat sonra kurtarılmıştı. 

Semih Ege, Icardi ile seremoniye çıktı - 1
Asya Kupası'nda şampiyon Katar

Asya Kupası'nda şampiyon Katar

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;