Semih Kılıçsoy için İngiliz kulübe ret

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy için talipler artıyor.

Sabah'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 18 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Ancak bu teklifin siyah-beyazlılarda herhangi bir karşılık bulmadığı, rakamın yükseltilmesi durumunda yeniden değerlendirilebileceği aktarıldı.

Fulham'ın bu transferde istekli olduğu ve yeni bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş son olarak Semih Kılıçsoy ile 2028'e kadar yeni sözleşme imzalamıştı.

Golcü oyuncununun kabul etmesiyle birlikte sözleşmeye serbest kalma maddesi koyulmayarak siyah-beyazlıların eli güçlendirilmişti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu mücadelelerde 11 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.