Semih Kılıçsoy neden kadrodan çıkarıldı? Montella'dan açıklama

A Milli Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında Macaristan ile Puskas Arena’da karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Macaristan’ın uzun zamandır aynı teknik direktörle çalıştığını belirten Vincenzo Montella, "Macaristan'ın teknik direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç yıl önce tanışmıştık ve arkadaşlığımız devam etti. Bizim için iyi bir test olacak. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olacak. Macaristan taktiksel olarak çok gelişmiş bir takım. Uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Hem hücumda hem de savunmada farklılık gösterebiliyorlar" ifadelerini kullandı.



"SEMİH’İN ÜMİT MİLLİ TAKIM’A GİTMESİ OLUMLU KARŞILANMALI"



Semih Kılıçsoy’un Ümit Milli Takım’a gitmesi hakkında konuşan Montella, "Semih’in Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı bence, burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim" sözlerini sarf etti.



"BİZİM HEDEFİMİZ ÜLKEMİZDEKİ HERKESİ MUTLU ETMEK"



Hayalleri olduğunu ifade eden Montella, "Yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak, Macaristan'ın da İtalyan bir teknik adama sahip olması benim için de bir antrenman olacak. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek. Her akşam yatağa hayallerle gidiyorum, her sabah yataktan hayallerle kalkıyorum" dedi.



"ZORLUK DERECESİ YÜKSEK MAÇLAR İSTEDİM"



Zorluk derecesi yüksek maçlar istediğini aktaran İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçlarındaki rakiplerimizi seçmemizin sebebi hazırlık maçı gibi gözükse de rekabeti yüksek maçlar oynamak. Bu maçlar takımımızın alışmasını sağlayacak. Takımı geliştirmek amaçlı ve benim takımı daha iyi görmem için bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçlar seçtik. Zorluk derecesi yüksek maçlar istedim, belki sonuç alamayız ama bu maçlarda kendimizi geliştirirsek istediğiniz her şeyi daha iyi yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.



Vincenzo Montella, Enes Ünal için ise, “Enes geçmişte çok iyi işler yapan bir futbolcumuz. Belki ufak şanssızlıklar yaşamış olabilir ama onu burada görmek benim için önemliydi. Çok önem verdiğimiz oyunculardan birisi” diyerek sözlerini noktaladı.