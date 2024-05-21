Semih Kılıçsoy'dan Şenol Güneş itirafı

Beşiktaş'ta sezonun flaş ismi olan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, YouTube kanalı Totem'de açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ BENİ A TAKIMA ÇIKARDI"

Genç yıldız, A takıma çıkmasında pay sahibi olan isimler sorulduğunda, "Başta ailem, sonra altyapıdaki hocalarım pay sahibidir. Ama Şenol Güneş çıkardı beni yukarı, Şenol hoca zamanında A takımda oynamaya başladım. Herkesin emeği var altyapıdan beri." diye konuştu.

"HER ZAMAN SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEBİLECEĞİMİN FARKINDAYDIM"

Fiziksel adaptasyonuyla ilgili konuşan Semih, "Fiziksel olarak bir zorluk yaşamadım. Kendime özgüvenim vardı. Güçlü olduğumu da düşünüyorum, biliyorum zaten. Altyapıdaki hocalarımız sorun yaşayabilir diyorlardı ama bende hiçbir zaman o düşünce olmadı. Her zaman Süper Lig'deki oyuncularla mücadele edebileceğimin farkındaydım." dedi.

"BU FORMAYI GİYMEK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Sezon sonunda olası transfer ihtimalleriyle ilgili Semih, "Ben hiç transferi düşünmüyorum. Kulübümün çıkarları doğrultusunda, başkanımız ve yönetim kurulumuzun kararları doğrultusunda hareket ediyorum. Ben zaten burada oynayabildiğim için inanılmaz mutluyum ve keyifliyim. Çok büyük bir yerde oynuyorum. Bu formayı giymek benim çocukluk hayalimdi." ifadelerini kullandı.

"OYUN TARZIMI AGUERO'YA BENZETİYORUM"

En çok beğendiği ve takip ettiği ligler sorulan Semih Kılıçsoy, "Oyun tarzına göre baktığım zaman Serie A ve Premier Lig ama La Liga'yı da çok beğeniyorum. Aguero'ya kendi oyun tarzımı çok benzetiyorum. Hayalim Premier Lig'de forma giymek." diye konuştu.

18 yaşındaki genç oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 33 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.