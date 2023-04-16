Şenol Güneş: 5 maçlık seriden sonra puan kaybetmek üzücü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 5 maçlık galibiyet serisinden sonra 2 puan kaybetmelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın zorlu geçeceğini bildiklerini belirterek, "Güzel hava, güzel zemin, iyi bir rakip... Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile oynarken maçın zor olması normal. İlk yarı zorlukları aşacak durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir oyun oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı çöpe attık." dedi.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNUN ALTINDA OYNADIK"



İkinci yarı Trabzonspor coşkuyla üzerlerine gelince kenardaki hızlı oyuncularını kullanmak istediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti:



"Oyun gitti ve geldi ama oyun kalitesi açısından bizim için iyi olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmadı. Konsantrasyon, motivasyon düşük olduğu zaman oyuncu kalitesi aşağı düşer. 5 maç galibiyet sonrası hafta içindeki maç mı neden oldu ona bakacağız. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan durum yok. Bu seriden sonra burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."

Güneş, hamle yapacak oyunculara bakıldığında Muleka ve N'Koudou'nun olduğunu kaydederek, "Tayfur da vardı, onun daha çok savunma yönü var. Hücumda kontraya çıkan, şut atan oyuncular düşündük ama beklediğimizi alamadık. N'Koudou'nun takımda 4. senesi. Yetenekleri iyi olan bir oyuncu. Böyle düşünerek oyuna aldık ama istediklerimiz olmadı." şeklinde konuştu.

"BUGÜN KİMSE OLUMLU DEĞİLDİ"



Güneş, takımın maçta gösterdiği performans düşüklüğüne ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:



"Bunun çok sebebi olabilir. Hafta içi maçta dikkat dağınıklığı olabilir. Bugün kimse olumlu değildi, herkes kendi oyunun altındaydı. 5 maç sonra demek ki dinlenmeye alıyorlar kendilerini. İyi bir görüntü değildi. Biz şampiyon olalım olmayalım, futbolcularım her müsabakaya çıktığı zaman seyir zevki yüksek oynayarak kalitelerini göstermek durumundalar. Sıralamaya bakmayacağım. Bu sene her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bizim ilk amacımız oyun kalitemizi yükseltmek. Bu konuda da epeyce yol almışken, bu yanlışları yapmamalıyız."

