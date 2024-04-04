Şenol Güneş'ten Güney Kore iddialarına yanıt

Beşiktaş'taki görevinin ardından henüz takım çalıştırmayan teknik direktör Şenol Güneş için Güney Kore Milli Takımı'na transfer olacağı iddiaları bulunuyordu.

Deneyimli çalıştırıcı Güney Kore televizyonu KBS'e geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"UMARIM BANA ŞANS VERİR"

Güney Kore Milli Takımı'yla emekliye ayrılabileceğinin sinyalini veren Güneş, "70 yaşın üzerindeyim ve şu ana kadar iyi bir hayat yaşadım.3 yıl Güney Kore'de yaşadım. Harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son üç yılını Güney Kore ile bitirmek istedim. 70 yaşın üzerindeyim ve iyi bir hayat yaşadım. Bu son meydan okumayı üstleniyorum. Umarım Kore Futbol Federasyonu bana bir şans verir.diye konuştu.

Ayrıca tecrübeli teknik adam Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan kendisiyle iletişime geçilmediğini de belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ GÜNEY KORE'DE NE ZAMAN VE HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?



Şenol Güneş, 2007-2009 sezonlarında Güney Kore takımı FC Seoul'u çalıştırmıştı.



Güneş Seoul ile birlikte 125 resmi mücadeleye çıktı ve maç başına 1.73 puan ortalaması yakalamıştı.