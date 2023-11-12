Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.



İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.



21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.



Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştır. 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak 16 Haziran 2013 tarihindeki başkanlık seçimini kaybetmiştir.

Ekim 2019 yılında Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş başkanlık yarışına aday oldu. Ancak Ahmet Nur Çebi'nin ardından 2. oldu. Yarışta 3. olan ise Hürser Tekinoktay'dı.



Serdal Adalı, 12 Temmuz 2011'de "Şike yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Adalı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yaklaşık 5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra tahliye edildi.



Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.