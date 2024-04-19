Serdar Topraktepe: Takım birlikteliğini sahaya yansıttık

Serdar Topraktepe, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Topraktepe, "MKE Ankaragücü, ligin en çok pas yapan takımlarından biri. Önde oynamak istedik. Baskı yaparak önde pas yapmalarına izin vermemek istedik. Baskımızın sonucunda golü bulduk. Doğru geçiş oyunlarını oynadık. Arkadaşlık, mücadele ve takım birlikteliğini sahaya net olarak yansıttık. İnşallah kalan süreçte de bu mücadeleyi arkadaşlarımızda görürüz. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde 5 maç sonra galip gelmelerinin önemine dikkati çeken Serdar Topraktepe, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Beşiktaş forması çok büyüktür. Futbolcuların bunun hakkını sahada verdiklerine inanıyorum. Birlik, beraberlik ve mücadele istedik. Onlar da sahada hepsini verdiler." değerlendirmesinde bulundu.



Topraktepe, bu sezon siyah-beyazlı takımın başında 4. maçına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Beşiktaş formasıyla 18-19 yaşında çıktığım ilk maçı unutamam. Tüylerim diken dikendi. Bugün de daha önceki 3 maçta da bunu yaşadım. Beşiktaş'ta görev nerede verilirse her zaman çalışırız. Hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş camiasından biriyiz. Uzun süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Serdar Topraktepe, bir süre beraber çalıştığı siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Fernando Santos'a ve ekibine teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.

