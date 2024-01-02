Sergen Yalçın, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk tesislerinde düzenlenen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yeni direktörü Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirdi.

İlk olarak futbolcularla tanışan Sergen Yalçın ve ekibi idaresinde sahaya çıkan kırmızı beyazlılar koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı çalışma yaptı.