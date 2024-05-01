Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Ekol TV'de yaptığı açıklamalarda Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.



Siyah-beyazlılarda Fernando Santos'un ayrılığının ardından "doğal aday" olduğu belirtilen Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı;

"SEZONU BİTİRMEDEN GÖRÜŞMEM"

"Etik olarak sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm ve önümde 4 maç var."

"Şu an için kafamda bir plan ve program yok. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum."

"Benim Beşiktaş'ta olmamı isteyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Onlar benim için çok önemli. Büyük takımda çalışırken arkanızda taraftarın olması gerek. Onlar olmadan başarılı olma ihtimaliniz yok"