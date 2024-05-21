Fenerbahçe'den derbi maçın ardından yaşananlarla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından sarı-kırmızılıların yaşadıkları mağlubiyetin etkisiyle çelişkili açıklamalarda bulunduğunu savundu.



Sarı-lacivertli kulüp, derbinin ardından yaşanan olaylar ve gelişmelere ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.



Müsabakanın ardından Galatasaray'ın serzenişlerinin artarak garipleştiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"19 Mayıs Pazar günü oynanan ve takımımızın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse de başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır. Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemiz'in galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir."



Derbinin sistemsel sıkıntıların özeti niteliğinde bir maç olduğu belirtilerek, şu görüşler aktarıldı:



"Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı, iki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."