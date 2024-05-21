NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de son hafta maçları ne zaman? İşte 38. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı. Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Futbolseverler de bu haftanın maçlarına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de son hafta maçları ne zaman? İşte 38. haftanın programı

Trendyol 'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor- (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...