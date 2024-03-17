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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem: "Daha güzel ağırlanmak isterdim"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, şansın kendilerinden yana olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik de konuşan Yalçın, "Daha güzel ağırlanmak isterdim." dedi.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem: "Daha güzel ağırlanmak isterdim"
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Bitexen teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yalçın ilk yarının kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi.

Geçişleri iyi yaptıklarını ve merkezi iyi kullandıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz."

"ANADOLU TAKIMLARI MADDİ OLARAK ZOR DURUMDA"

Kısıtlı bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Transfer döneminde transferi açamadık. En iyi oyuncumuz gitti. Ülkenin hassas noktalarına dokundu, biz de göndermek zorunda kaldık. İhtiyacımız olan oyuncularımız vardı. Ekonomik olarak takımı zor duruma sokmak istemiyorum. Bana 'elimizdeki kadroyla ligde kalır mıyız' dediler, ben de kalırız dedim. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Ben de hamle yapalım, takımda rekabet olsun istiyorum ama işimiz, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Anadolu takımları maddi olarak zor durumda. Gelirlerin yukarı çıkması lazım. Bu durum Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini engeller. Anadolu takımlarının televizyon gelirlerinin yukarıda olması gerekiyor, yoksa kadro kurmak dövizden dolayı çok zor."

TARAFTARINA SİTEM

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik bir soruyu, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz burada İnönü Stadı'nda şampiyonluklar, kupalar kazandık. Tüpraş Stadı'nda en zor sezonda, pandemi sezonunda şampiyonluk kazandık. böyle bir iş, bugün varsın yarın yoksun." şeklinde yanıtladı.

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