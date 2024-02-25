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Serie A lideri Inter, Lecce'yi farklı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçında Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Serie A lideri Inter, Lecce'yi farklı yendi

Inter, Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaştı.

Karşılaşma Inter'in 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Konuk ekip Inter'in golleri, 15 ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij'den geldi.

Inter'de milli futbolculardan , maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Serie A lideri Inter puanını 66'ya yükseltirken Lecce ise 24 puanda kaldı.

Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

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