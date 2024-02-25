Serie A lideri Inter, Lecce'yi farklı yendi

Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaştı.

Karşılaşma Inter'in 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



Konuk ekip Inter'in golleri, 15 ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij'den geldi.



Inter'de milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Serie A lideri Inter puanını 66'ya yükseltirken Lecce ise 24 puanda kaldı.



Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

