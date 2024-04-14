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Serie A'da yürekler ağza geldi: Roma maçında korkutan anlar

Roma'da forma giyen Evan N'Dicka, Udinese maçının 72. dakikasında kalbini tutarak yerde kaldı. 24 yaşındaki futbolcunun sedyeyle sahadan ayrılmasının ardından Udinese - Roma maçı ertelendi.

Serie A'da yürekler ağza geldi: Roma maçında korkutan anlar

Serie A'nın 32. haftası Udinese ile Roma'nın karşılaşmasına sahne oldu.

Ev sahibi ekip Roberto Pereyra'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 64. dakikada Romelu Lukaku ile skora yeniden denge sağladı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Maçın 72. dakikasında Roma'da Evan N'Dicka göğsünü tutarak kendini yere bıraktı.

Sağlık ekipleri oyuna dahil olarak Fildişi Sahilli futbolcu'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

24 yaşındaki N'Dicka sedyeyle sahadan ayrılrıken, hakem maçın tatil edilmesine karar verdi. 

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