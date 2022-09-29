Shota Arveladze, Acun Ilıcalı'ya istifasını sundu mu?

Hull City İngiltere Championship'te sezona flaş bir başlangıç yaparken; 6 haftaya 11 puan sığdırdı. Shota Arveladze'nin çalıştırdığı ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki son dört maçından da yenik ayrıldı.



Üst üste yenilgilerin ardından teknik direktör Shota Arveladze'nin koltuğu tehlikeye girdi. Gürcü teknik adama bugünkü basın toplantısında bu konu soruldu.



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Daha önce kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönündeki haberlerin çıktığı Shota Arveladze, Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Bir şey olmadı. Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul'dedi.



Son maçın hayal kırıklığını yaşadığını kaydeden Shota Arveladze, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" ifadelerini kullandı.



Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi 20 Ocak 2022'de resmen satın aldığı açıklanırken; Türk iş insanının, İngiliz ekibi için kulübün eski sahibi Mısırlı Assem Allam’a 24 milyon Euro ödediği bildirilmişti.

