Simone Inzaghi 2025'e kadar Inter'de

Serie A'da yeni sezonda çıktığı 3 maçta 9 puan toplayan Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Yeni anlaşmayşa birlikte Inzaghi 2025 yılına kadar takımın başında olacak." denildi.



Antrenörlük kariyerine Lazio'nun altyapısında başlayan Inzaghi, 2021'de Inter'in başına geçmişti.



INTER'DEKİ BAŞARILARI



Inter'in başında 2 kez İtalya Kupası'nı kazanan Inzaghi, aynı sezonlarda İtalya Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı.



İtalyan antrenör yönetiminde Inter, geçtiğimiz sezon İstanbul'un ev sahipliğinde Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Manchester City'ye kaybetmişti.