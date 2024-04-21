Sivasspor Başkanı Otyakmaz: TFF Başkanlığına aday değilim

Süper Lig’in 33’üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Sivasspor’da Başkan Mecnun Otyakmaz, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’u ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Başkan Otyakmaz ve Uzun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe maçında 500 çocuğa bilet hediye edeceklerini belirterek, “7 ve 17 yaş arası ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerimiz Passolig olduğu yerlere ulaşıp buralardan biletler alabilecekler. Adaylık sürecinde ben hep şunu dile getirdim. Spor Sivas isimli bir projeden bahsetmiştim. Sivasspor’un yanında olacağız demiştim. Bu kapsamda ilk desteğimizle biz Sivasspor’umuza bu şekilde vermiş oluyoruz. Sivasspor şehrimizin ve Sivaslıların en önemli markası bu markayı hep birlikte koruyacağız. Ben yarın yapılacak olan Sivasspor Fenerbahçe maçına tüm Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.



OTYAKMAZ: ŞAMPİYONU BELİRYECEK BİR MAÇ OLACAK



Sivasspor taraftarını karşılaşmaya davet eden Otyakmaz, "Fenerbahçe karşısında şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada takımının yanında onlara itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum. Şu an 5 bin gibi bilet satıldı ama toplu bilet alımları da söz konusu. Galatasaray maçında rakibimize kaç bilet verdiysek Fenerbahçe maçında da aynı sayıda bileti kendilerine tahsis etmiş durumdayız. Sosyal medyada olduğu gibi orada bir adaletsizlik, eşitsizlik söz konusu değil. Yaklaşık on bin taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını özellikle taraftarlarımızdan rica ediyoruz" şeklinde konuştu.



"TFF BAŞKANLIĞINA ADAY DEĞİLİM"



Yaklaşık 24 yıldır Sivasspor'da görev aldığını belirten Otyakmaz, "Üç yılda yöneticilik tecrübemle birlikte Sivasspor’da 23-24 yıl gibi bir süre söz konusu. Bugüne kadar davranışlarımız çizdiğimiz çizgi Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetlerin Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu kulüplerinden ve Süper Lig kulüplerinin taraftarlarından biraz övgü alıyor bu da beni çok mutlu ediyor. Vermiş olduğumuz mücadelenin takdir edilmesi bir insan için gerçekten çok önemli. Ancak Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar ? Onu da şimdiden bir engel koymak, bir büyük bir söz söylemek de istemiyorum. Ben, bana nerede ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.