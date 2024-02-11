Sivasspor, Çaykur Rizespor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadelenin 30. dakikasında kırmızı-beyazlıların golcüsü Rey Manaj sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor puanını 33'e çıkararak 9. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 36 puanla 6. sırada yer aldı.
İLHAN PALUT'UN DEPLASMAN KARNESİ
İlhan Palut'un öğrencileri ligde çıktığı son 9 deplasman maçından da galibiyet alamadı.
BÜLENT UYGUN CEZASINI TAMAMLADI
Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş karşısında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza almıştı.
Takımın başında yer almayan Uygun, bu maçla birlikte cezasını doldurmuş oldu.
REY MANAJ'IN 11. GOLÜ
Sivasspor'da maçın tek golünü kaydeden Rey Manaj, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 12 gol attı.
SÜPER LİG'DE İLK
Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de korner kullanmadan iç saha galibiyeti alan ilk takım oldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor