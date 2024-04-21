Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan'da deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor. İşte, Sivasspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe maçı, 22 Nisan Pazartesi akşamı yapılacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Mücadele, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.



FENERBAHÇE'DE BİR EKSİK VAR



Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında tek oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak.



Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.



SINIRDAKİ OYUNCULAR



Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.



MAÇ ÖNCESİ SİVASSPOR'UN SON DURUMU



Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 44 puan topladı.



Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor.



Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de yarın ki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

