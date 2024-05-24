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Sivasspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Sivasspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Kayserispor maçı nerede oynanacak? Sivasspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Sivasspor - Kayserispor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Sivasspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman? Sivasspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Sivasspor - Kayserispor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Sivasspor - Kayserispor maçı 25.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Kayserispor Maçı Nerede Oynanacak?

Sivasspor - Kayserispor maçı BG Grup 4 Eylül Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Sivasspor - Kayserispor Maçının Hakemleri

Sivasspor - Kayserispor maçını orta hakem Murat Erdoğan yönetecek.

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