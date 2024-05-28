Sivasspor’da 16 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Süper Lig’in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve sezonu 54 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor’u transferde hareketli günler bekliyor.



Alınan bilgiye göre, hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

