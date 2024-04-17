Sivasspor'da Rey Manaj'ın talipleri artıyor: "Çok sayıda teklif var"

Bu sezon Süper Lig'de 32. hafta itibarıyla 16 gol kaydeden Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın talipleri artıyor.

Fanatik'in haberine göre, Arnavut golcü için Arabistan, Katar, Fransa ve İspanya'dan birçok kulübün harekete geçtiği öne sürüldü.

Kariyerinde Barcelona ve Inter'de de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri Sivasspor'un yetersiz bulduğu da kaydedildi.

"EN AZ 30-35 GOL ATARDI"

Kırmızı-beyazlıların ikinci başkanı Gökhan Karagöl, "Icardi ve Dzeko'ya gelen asistler Rey Manaj'a gelmiş olsa en az 30-35 gol atardı. Buna inanıyorum. Manaj gol kralı olacak." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA TEKLİF GELİYOR"

Ayrıca Manaj'ın bonservisini belirlediklerini belirten Karagöl, "Sezon başında transfer ettiğimiz Rey Manaj konusunda deli cesareti yaparak akıllıca bir iş çıkardık. Biz kendisine transfer ederken Sivas'ta 15 gol atarsa Avrupa yolunun aççılacağın söyledik. Nitekim çok sayıda teklif geliyor. Biz Rey Manaj'a 15 milyon euro değer biçtik. Buna yönelik gelecek olan teklifleri değerlendireceğiz." diye konuştu.

Rey Manaj bu sezon Sivasspor formasıyla 30 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 20 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

