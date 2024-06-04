Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında 5 Haziran'da Slovenya'yla karşılaşacak. Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını Slovenya'yla yapacak. İşte, Slovenya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...



Slovenya-Türkiye mücadelesi 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 09.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan



Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz



Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan



Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül



Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu



FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI



"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:



4 Haziran Çarşamba:



09.30 Slovenya-Türkiye



6 Haziran Perşembe:



13.30 Polonya-Türkiye



8 Haziran Cumartesi:



06.00 İran-Türkiye



9 Haziran Pazar:



09.30 Almanya-Türkiye

