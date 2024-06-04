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Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

"Filenin Efeleri" Milletler Ligi'nde Slovenya'yla karşılaşacak. Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek. Peki, Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında 5 Haziran'da Slovenya'yla karşılaşacak. Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını Slovenya'yla yapacak. İşte, Slovenya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

Slovenya-Türkiye mücadelesi 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 09.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

FİLENİN EFELERİ PROGRAMI

"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:

4 Haziran Çarşamba:

09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

09.30 Almanya-Türkiye

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