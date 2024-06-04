Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında 5 Haziran'da Slovenya'yla karşılaşacak. Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını Slovenya'yla yapacak. İşte, Slovenya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...
Slovenya-Türkiye mücadelesi 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 09.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül
Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu
FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI
"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:
4 Haziran Çarşamba:
09.30 Slovenya-Türkiye
6 Haziran Perşembe:
13.30 Polonya-Türkiye
8 Haziran Cumartesi:
06.00 İran-Türkiye
9 Haziran Pazar:
09.30 Almanya-Türkiye
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