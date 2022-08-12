SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti

Son dakika haberi! FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Luka Doncic'li Slovenya ile karşılaştı.

12 Dev Adam, NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan vew normal süresi 90-90 biten maçta rakibine uzatmalarda 104-103 mağlup oldu.

A Milli Takım'da Furkan Korkmaz 33 sayıyla maça damga vurdu. Genç oyuncu son saniye basketiyle mücadeleyi de uzatmaya götüren isim olmuştu.



Milliler ilk hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etmişti.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü hazırlık maçında pazar günü saat 19.00’da Polonya ile karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayımlanacak.

MAÇ PROGRAMI



Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.



A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak.

12 Dev Adam, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan,

4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan,

6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve

7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.