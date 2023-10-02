Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.



En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda… pic.twitter.com/oUsfJBbWwF