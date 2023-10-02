Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti.
Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'de bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Kafkas, şu ana kadar 7 maçta 6 puan topladı.
Başkent ekibi, Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşarken yalnızca 1 galibiyet alarak 6 puanla 14. sırada bulunuyor.
ADAYLAR BELLİ OLDU
Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından yerine getirilmesi düşünülen iki adayın bulunduğu kaydedildi.
Ankaragücü'nün Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 2, 2023
En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda… pic.twitter.com/oUsfJBbWwF
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