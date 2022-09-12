SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı

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Son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan profesyonel futbol kariyerini noktadı.

Arda Turan yayımadığı klibinde şu ifadelere yer verdi:

''Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belli inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Bunu bu zamana kadar da kimseden duymamış olmanız normal. Ancak benim hikayem böyle başladı.

Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek...''